Rebecca Corsi: “Momento non facile. D’Aversa? Ha la nostra fiducia”

Rebecca Corsi, dirigente dell’Empoli, ha parlato a Sky prima del match contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Come si chiude il discorso salvezza? Alla fine uno spera sempre di chiudere l’argomento il prima possibile, ma è un momento più difficile che complesso. La squadra non ha mai smesso di creare occasioni. Conosciamo la categoria, la nostra storia. Quindi avanti, testa bassa e pedalare”.

Oggi non c’è un avversario semplice. Serve rimanere incollati al treno salvezza e c’è da ritrovare una vittoria che manca da troppo in casa.

“I numeri dicono questo, dobbiamo invertire questo trend. L’avversario di oggi è impegnativo ma sono tutte così le gare di Serie A”.

Come la vive suo papà (il presidente Fabrizio Corsi)?

“Papà è tranquillo, anche quando non doveva stare così. Siamo concentrati, più che tesi. Siamo vicini al mister D’Aversa, per compattarsi. Ha la nostra foducia”.

Foto: sito Empoli