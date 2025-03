Reazione Italia (con una doppietta Kean e rigore Raspadori). E’ 3-3 tra Germania e Italia, i tedeschi si qualificano alla semifinale di Nations League

La Germania domina un tempo, tanto basta per ottenere la qualificazione, nonostante una strepitosa reazione degli azzurri. Tedeschi in semifinale di Nations League. Germania che dopo la vittoria al Meazza di giovedì sera, approccia la gara di Dortmund in maniera strepitosa, chiudendo il primo tempo sul 3-0.

Al 30′ a sbloccarla è stato un calcio di rigore di Joshua Kimmich. Nel finale di tempo, arriva il 2-0 con Musiala e all’ultimo minuto anche il 3-0 di Kleindienst. Primo tempo pessimo degli azzurri in casa dei tedeschi.

Nella ripresa l’Italia si scuote, dopo un primo tempo assolutamente anonimo. Escono Gatti e Maldini, dentro Frattesi e Politano a inizio ripresa. Al 49′ c’è un primo sussulto azzurro, Kean segna la rete che dà un segnale all’Italia.

Italia che è un’altra squadra, ci crede, pressa, finalmente ha un’anima e al 69′ ancora Kean trova la rete del 3-2. Finale clamoroso. L’Italia si vede assegnato anche un calcio di rigore al 75′. Fallo su Di Lorenzo, ma Marciniak va al VAR e con grandi dubbi revoca la decisione del rigore, che avrebbe clamorosamente dato una chance all’Italia di giocarsi un finale strepitoso.

Italia che non demorde in maniera clamorosa. Nel recupero, Marciniak fischia un calcio di rigore all’Italia. Dagli 11 metri va Raspadori che non sbaglia, per il 3-3. Reazione da applausi per l’Italia che evita una brutta figura in Germania, anzi, sfiora l’impresa memorabile. In semifinale però va la Germania grazie alla vittoria di Milano. Sfiderà una tra Portogallo e Danimarca.

Foto: X Azzurri