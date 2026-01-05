Reale-Avellino: giorno di visite per il difensore centrale

05/01/2026 | 11:01:54

Filippo Reale e l’Avellino: tutto confermato rispetto alla prima nostra esclusiva dello scorso 23 dicembre, con operazione poi completata il 2 gennaio. Vi avevamo detto che il difensore centrale classe 2006 di proprietà della Roma sarebbe stato in Irpinia entro domenica, infatti ieri sera Reale è arrivato ad Avellino, oggi giorno di visite e poi subito a disposizione di Biancolino in vista della prossima sfida con la Sampdoria.

Foto: sito Avellino