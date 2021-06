Real Valladolid, i tifosi contro Ronaldo: “Siamo preoccupati, non si fa vivo da gennaio”

In una lettera inviata a El Pais, i tifosi del Real Valladolid, club appena retrocesso in Segunda Division spagnola, hanno puntato il dito contro il presidente, Ronaldo, il fenomeno.

A detta dei tifosi, l’ex attaccante brasiliano sta facendo scomparire il club.

Questo quanto si legge: “Ha lasciato morire la squadra. Non parla, non sappiamo cosa sta pensando. Prima c’era una relazione migliore, lo vedevamo da queste parti. Ma da gennaio è scomparso. Non si sa se venderà il club, né cosa vorrà fare. La gente è molto preoccupata”, si legge, a voce di Jose Antonio Perez, presidente del gruppo dei tifosi organizzati.

Foto: Twitter uff. Real Valladolid