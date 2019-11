Il Real Madrid non approfitta della sconfitta del Barcellona (ko 3-1 contro il Levante) e non concretizza il sorpasso in vetta alla classifica di Liga. La squadra di Zidane non è andata oltre lo 0-0 al Bernabeu contro il Betis di Siviglia, un punto che permette comunque ai blancos di agganciare (e non sorpassare) il Barça al primo posto a quota 22 punti.

Foto: La Sexta