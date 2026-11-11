Real Sociedad, si ferma Ander Barrenetxea. C’è il comunicato

11/11/2026 | 14:29:04

Ander Barrenetxea giocatore della Real Sociedad si ferma e sarà costretto ad operarsi lo fa sapere il club attraverso un comunicato: “Ander Barrenetxea ha riportato un grave infortunio, con interessamento tendineo, ai muscoli ischiocrurali prossimali della coscia sinistra durante la partita Real Sociedad – Rayo Vallecano di domenica scorsa. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico; la data e il luogo non sono ancora stati confermati”.

Foto: x Real Sociedad