Real Sociedad-Napoli: le formazioni ufficiali

Il Napoli, dopo lo scivolone interno con l’AZ Alkmaar, non può più sbagliare se vuole restare in corsa in Europa. La trasferta spagnola, però, non è semplice per gli uomini di Gattuso al cospetto della Real Sociedad.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Real Sociedad (4-3-3) – Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, David Silva; Portu, Isak, Oyarzabal.

Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna.

Foto: Twitter Napoli