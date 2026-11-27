Real Sociedad, episodio surreale contro il Crystal Palace: un tifoso spinge Jon Martín, poi arriva l’espulsione

27/11/2026 | 09:57:11

Serata movimentata per la Real Sociedad nella trasferta di Europa League contro il Crystal Palace. A far discutere è soprattutto quanto accaduto a Jon Martín, protagonista involontario di un episodio decisamente insolito: un tifoso della squadra inglese lo ha spinto al petto mentre si trovava nei pressi della balaustra. Tutto nasce da un contrasto con Eddie Nketiah lungo la linea di fondo. I due giocatori, dopo una corsa in cui si sono affrontati fisicamente, sono finiti contro i cartelloni pubblicitari. Mentre l’attaccante inglese è rimasto a terra, il difensore della Real Sociedad è rimasto in piedi vicino alla recinzione. A quel punto uno spettatore seduto in prima fila ha allungato le braccia e lo ha spinto, facendolo rientrare sul terreno di gioco. Un gesto inaspettato, che potrebbe essere valutato dagli organi competenti della UEFA sulla base dei rapporti dei delegati presenti allo stadio. L’episodio è arrivato peraltro pochi minuti dopo un altro momento di apprensione per Jon Martín, che aveva subito un colpo alla testa ed era stato assistito dallo staff medico. La serata del difensore si è poi conclusa nel peggiore dei modi. Circa un quarto d’ora dopo l’episodio con il tifoso, Martín ha ricevuto la seconda ammonizione per un intervento su Mateta, con l’arbitro che ha assegnato anche un calcio di rigore al Crystal Palace. Dal dischetto è arrivato il pareggio degli inglesi, prima del gol del definitivo 2-1 firmato da McNeil all’82’. La Real Sociedad è così uscita sconfitta da Londra, in una partita segnata da un episodio destinato a far discutere sia per il comportamento del tifoso sia per la successiva espulsione del giovane difensore.

Foto: instagram Jon Martin