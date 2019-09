Real Sociedad, ecco Monreal: “Sono contento, ho realizzato un sogno perché…”

Nacho Monreal, esperto terzino sinistro ufficializzato nei giorni scorsi dalla Real Sociedad, è stato presentato in conferenza stampa. Queste le principali dichiarazioni dell’ex Arsenal: “Sono contento di essere tornato in Spagna e nella Liga, ho una grande voglia di fare bene e porto con me tanto entusiasmo. Metterò la mia esperienza a disposizione di tutti i miei compagni. Ho realizzato un sogno firmando per questo club perché sono basco e ho sempre pensato di poter indossare questa maglia”.

Foto: Real Sociedad Twitter