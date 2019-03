Il Real smentisce a Marca: “Non faremo alcuna offerta per Mbappé”

Florentino Perez aveva confessato, nel giorno della presentazione bis di Zidane, che avrebbe confidato in un tentativo dell’allenatore francese per portare Mbappé al Real. In giornata, France Football ha rivelato che il club di Madrid avrebbe già messo in preventivo di stanziare 280 milioni per strappare proprio Mbappé al Psg. Negli ultimi minuti, però, è arrivata la smentita del Real. Un portavoce delle Merengues ha rilasciato le seguenti parole a Marca: “Non faremo alcuna offerta per Mbappé”.

Foto: Mundo Deportivo