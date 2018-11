Real, senti Vinicius: “Non mi aspettavo di iniziare così bene. Sono felice perché Solari…”

Vinicius, giovane attaccante brasiliano acquistato in estate dal Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Globoesporte: “Non mi aspettavo di iniziare così bene. Né io, né la mia famiglia. Siamo venuti in Spagna con la consapevolezza che il primo anno sarebbe stato di adattamento, però siamo riusciti a farlo molto velocemente. Ho iniziato al Castilla e ora sto guadagnando minuti in prima squadra. Sono felice per le opportunità che sto avendo con Solari, lui mi dà continuamente fiducia e io voglio ripagarlo con le prestazioni”.

Foto: Vinicius Twitter personale