Real, senti Ramos: “Zidane merita rispetto, siamo con lui fino alla morte”

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sulla posizione di Zinedine Zidane: “Allenatore in bilico? Lo spogliatoio è alla morte con Zidane. Dobbiamo dare a tutti l’immagine di una squadra unita attorno al proprio tecnico. Noi dobbiamo pensare solo a vincere e non alla permanenza o meno del tecnico. Zidane merita solo rispetto per tutto quello che ha fatto al Madrid. Sono stanco di parlare così tanto degli allenatori. Tutti sanno qual è la situazione”, ha detto Ramos.

Foto: Twitter personale Sergio Ramos