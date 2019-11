Real, senti Courtois: “Bale? Deve dare il 100% e riconquistare i tifosi”

In casa Real Madrid continua a tenere banco il caso Gareth Bale. L’esterno gallese ha più volte fatto capire di non trovarsi bene nella capitale spagnola, preferendo giocare nella propria Nazionale. A tal proposito, dalla Spagna arrivano le dichiarazioni di Thibaut Courtois, portiere belga delle Merengues: “Le sue sono parole pubbliche, ognuno ha la propria opinione. Gareth deve dare il 100%, è entrato molto bene in partita. Ora deve riconquistare i tifosi”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid