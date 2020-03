Real, senti Casemiro: “Se giochiamo sempre come contro il Betis, difficilmente vinceremo la Liga”

Casemiro parla in casa Real Madrid commentando la sconfitta per 2-1 di ieri sul campo del Betis: “Tutte le partite sono difficili, ma per vincere il campionato dobbiamo esprimerci sempre a un livello alto. Col Betis non ci siamo riusciti e abbiamo perso. Rimettiamoci subito a lavorare a testa bassa, perché non siamo stati affatto all’altezza. Se giochiamo così, difficilmente vinceremo la Liga”.

Foto: Casemiro Twitter