Real, senti Benzema: “Ora tocca a me far vincere il club. Senza CR7…”

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv ufficiale delle Merengues. Ecco le sue parole: “Ora sto davvero bene. Si vede in campo. Questo è un anno molto importante per tutti, dopo un avvio difficile ci siamo ripesi, giochiamo da squadra. Se ho più responsabilità dopo l’addio di Cristiano Ronaldo? Sì, è normale. Adesso che non c’è più lui a fare gol e a farci vincere, tocca a me. E io voglio segnare sempre, in ogni gara. Futuro in panchina? Perché no? Vedremo…”.

Foto: Twitter personale Benzema