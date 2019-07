Real, senti Asensio: “Infortunio difficile da accettare. Ora inizia una nuova sfida”

Marco Asensio, talento del Real Madrid, dopo la rottura del crociato e la stagione compromessa, ha affidato ai propri canali social il suo pensiero: “Ho iniziato questa stagione con una nuova speranza, curando ogni dettaglio della mia preparazione per fare una grande stagione per me e per i tifosi. Ma la vita ti può colpire in qualsiasi momento e in un istante ti può cambiare completamente tutto. Saranno giorni difficili per accettare tutto, ma ora inizia una nuova sfida personale nella mia vita e sono fiducioso che sarà una grande stagione. I vostri messaggi di sostegno e d’affetto mi danno ancora più forza per affrontare tutto questo. Ci rivedremo, a presto”.

I began this season with renewed hopes, looking after even the last tiny detail of my preparation so that this would be a great season for all the Madrid fans and for myself.

