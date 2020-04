Real Saragozza, il colombiano Dani Torres: “Ci credevamo invincibili, ma siamo vulnerabili”

Intervistato dal sito ufficiale del Real Saragozza, il centrocampista colombiano Dani Torres ha detto la sua opinione sul momento che stiamo vivendo in Europa: “Nessuno di noi avrebbe voluto vivere questo, ma è anche un’occasione per godersi tutto il tempo che possiamo con le nostre famiglie. È come tornare alle origini e ci permette di vedere ciò che è veramente importante. Forse credevamo di essere intoccabili, ma questo Mostra quanto in realtà siamo vulnerabili. Saremo molto più consapevoli delle nostre priorità, avremo una prospettiva diversa sulla vita e daremo valore a ciò che conta davvero.”

Foto: LalaSport