Real, presentato Jovic: “Sono emozionato, darò tutto per questa maglia”. Le immagini

È terminata da pochi minuti la presentazione ufficiale di Luka Jovic come nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo il lungo discorso del presidente Florentino Perez, l’attaccante serbo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Grazie per essere venuti. In questo momento sono il ragazzo più felice del mondo, ho firmato un contratto con un club molto grande. Sono emozionato e allo stesso tempo sicuro di aver fatto la scelta migliore e darò tutto per questa maglia e per aiutare il Real Madrid a vincere tutto”. Di seguito il video dell’ingresso di Jovic al Bernabeu:

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid