Real, Navas non ci sta: “Ho vinto tre Champions consecutive e ora non gioco più…”

Keylor Navas, estremo difensore del Real Madrid e della Nazionale costaricana, ha parlato ai microfoni de El Chiringuito analizzando il suo momento con i Blancos che lo vede sempre più ai margini della rosa, soprattutto con Santiago Solari in panchina. Questa un’anticipazione dell’intervista integrale che andrà in onda questa sera: “Ho vinto tre Champions League consecutive e ora non gioco più…”.

Foto: Daily Star