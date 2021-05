Real Madrid, Zidane spiega i motivi dell’addio: “La società non mi ha dato fiducia. Volevo costruire qualcosa di nuovo”

Lettera aperta di Zidane, pubblicata dal quotidiano spagnolo AS. L’allenatore francese ha spiegato il motivo del suo addio dal Real Madrid. “Me ne vado perché sento che la società non mi dà più la fiducia di cui ho bisogno, non mi offre il supporto per costruire qualcosa a medio o lungo termine. Conosco il calcio e conosco le esigenze di un club come il Madrid, so che quando non vinci devi andare. Ma qui è stata dimenticata una cosa molto importante, è stato dimenticato tutto quello che ho costruito quotidianamente, quello che ho contribuito nel rapporto con i giocatori, con le 150 persone che lavorano con e intorno alla squadra. Io sono un vincitore nato ed ero qui per conquistare trofei, ma al di là di questo ci sono gli esseri umani, le emozioni, la vita e ho la sensazione che queste cose non siano state valorizzate”.

FOTO: Sito ufficiale Real Madrid