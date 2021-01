Real Madrid, Zidane negativo al tampone. Ci sarà domani contro l’Osasuna

Sospiro di sollievo per il Real Madrid e per Zinedine Zidane che sarà presente domani a Pamplona per guidare i suoi uomini contro l’Osasuna (ore 21.00). È arrivato il placet de La Liga dopo che il Real Madrid ha informato dell’esito negativo al tampone effettuato al tecnico francese.

Zinedine Zidane era rimasto isolato dopo essere stato in contatto con una persona positiva al Covid-19. Per questa ragione è stato sottoposto immediatamente al test che avendo dato esito negativo, fa finire l’isolamento del tecnico francese.