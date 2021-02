Real Madrid, Zidane lancia Marvin Park dal 1′. Un classe 2000 dalle origini particolari

Zinedine Zidane, tecnco del Real Madrid, per la sfida di stasera contro il Getafe ha scelto a sorpresa Marvin Park: quasi tutti pensavano ad Isco per rimpiazzare Kroos a centrocampo dal 1′. E invece il tecnico francese ha spiazzato tutti con Marvin Olawale Akinlabi Park, classe 2000 nato a Palma di Maiorca da padre nigeriano e madre sudcoreana, al Real Madrid dal 2016. E’ la sua terza presenza con i Galacticos dopo anni nelle giovanili e nella formazione B. E’ un esterno offensivo che fa della velocità il suo punto di forza, vedremo se riuscirà a mettersi in mostra in un palcoscenico così importante.

Foto: sito Real Madrid