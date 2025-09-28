Real Madrid, Xabi Alonso perde Carvajal: lesione al soleo
28/09/2025 | 12:35:50
Dopo la disfatta contro l’Atletico Madrid, arrivano altri guai per il Real di Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo perde infatti Dani Carvajal, come annunciato dal club spagnolo: “A seguito degli esami effettuati oggi dal servizio medico del Real Madrid sul nostro giocatore Dani Carvajal, è stata diagnosticata una lesione al soleo della gamba destra. Si attendono i risultati”. Si prospetta circa un mese di stop per l’esterno destro.
Foto Instagram Real Madrid