Real Madrid, visite mediche in corso per Camavinga

Nell’ultimo giorno di mercato, il Real Madrid ha ufficializzato l’arrivo del 18enne Eduardo Camavinga. Il francese ha lasciato il Rennes per trasferirsi in Spagna dove ha firmato con i Blancos un contratto fino a giugno 2027. Questa mattina, Camavinga si è recato a Madrid per sottoporsi alle visite mediche di rito e successivamente disputare il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.

Foto: Twitter Camavinga