Real Madrid, Vinicius rischia di saltare il Clasico dopo la follia con il Villarreal

11/10/2026 | 12:04:36

Il Real Madrid ha battuto 1-0 contro il Villarreal in casa, nella Liga spagnola. Tuttavia, la gioia del club madrileno è durata poco, dopo che Vinicius è stato espulso per comportamento antisportivo. Il brasiliano ha infatti tirato i capelli a Saliba, gesto che rischia di pagare a caro prezzo. Secondo il regolamento della Federazione calcistica spagnola, tirare i capelli a un avversario è considerato un atto di violenza. Di conseguenza i giocatori possono essere squalificati da 1 a 3 partite. Ciò significa che Vinicius rischia di saltare il Clásico contro il Barcellona, ​​che si disputerà il 26 ottobre.

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