Real Madrid, vice presidente ricattato per far sparire gli audio

Il Real Madrid, tramite il proprio profilo Twitter, ha rivelato che, nel 2011, il giornalista Jose Antonio Abellan avrebbe ricattato il vicepresidente Eduardo Fernádez de Blas, chiedendogli 10 milioni di euro per far sparire alcuni audio registrati in maniera illegale e poi manipolati a dovere. Gli audio in questione, sono quelli venuti alla luce in queste ultime 24 ore.

“Il Transistor di Onda Zero rivela che Abellán ha avuto nel 2011 un incontro con il vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, al ristorante Combarro, dove lo ha ricattato chiedendogli 10 milioni di euro per far sparire gli audio registrati in modo illegale e manipolato“.

El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2021

Foto: Twitter Real Madrid