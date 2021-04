Real Madrid, Valverde in isolamento per un contatto diretto con un positivo. Il comunicato

Con un comunicato, il Real Madrid ha annunicato l’indisponibilità del suo centrocmapista Valverde. Il giocatore è entrato in contatto con un positivo al Covid e il club lo ha messo in isolamento per precauzione: “Fede Valverde si trova in isolamento da ieri, sabato 17 aprile, dopo essere entrato in contatto diretto con una persona risultata positiva al Covid-19, nonostante il giocatore sia risultato negativo in tutti i test a cui si è sottoposto“.

Foto: Twitter personale