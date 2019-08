Real Madrid-Valladolid, le formazioni ufficiali: dal 1′ James, Bale e Isco

Dopo la vittoria sul campo del Celta Vigo, il Real Madrid torna in campo in questa seconda giornata per affrontare il Valladolid. Senza lo squalificato Modric, espulso la scorsa settimana, Zidane non smette di stupire schierando praticamente tutti i suoi uomini più chiacchierati sul mercato. In campo ci sono contemporaneamente James Rodriguez, Gareth Bale e Mariano Isco. Queste le scelte dei due tecnici:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos; Bale, James, Isco; Benzema. Allenatore: Zidane

Valladolid (4-4-2): Masip; Moyano, Kiko, Salisu, Nacho; Porro, Fede, Michel, Plano; Unal, Guardiola. Allenatore: Sergio

Foto: caughtoffside.com