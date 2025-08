Real Madrid TV attacca: “LaLiga inizia in modo alterato e manipolato”

05/08/2025 | 11:00:12

Nuovo attacco da parte di Real Madrid TV, media ufficiale delle merengues, alla RFEF e a LaLiga. Il motivo? Il rifiuto da parte dell’organo spagnolo di rinviare il match contro l’Osasuna, programmato per il 19 agosto. Di seguito le parole dell’avvocato del Real Madrid, Miguel García Caba, rivelate dal quotidiano spagnolo, MARCA: “La stagione 2025-26 de LaLiga inizia in modo imperfetto, alterato e manipolato. Il 9 luglio 2025, José Alberto Peláez, Giudice Unico di Competizione, ha ricevuto una richiesta di rinvio di una partita di Prima Divisione. Urgente. Necessaria. Non era un capriccio: serviva a impedire ai giocatori, appena usciti dal Mondiale per Club, di giocare senza il minimo di riposo. La risposta è arrivata il 31 luglio. Ventidue giorni dopo. Un tempo sufficiente per chiudere l’ufficio, andare in vacanza e lasciare la questione a prendere polvere. L’urgenza… ignorata. Il buon senso sepolto. Ciò che ha firmato non era una risoluzione: era una critica. Una critica alla medicina sportiva. Alla logica di base. All’integrità della competizione”.

Foto: X, Real Madrid