Real Madrid, trauma cranico per Valverde. Salterà il clasico

07/05/2026 | 22:29:17

Tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Real Madrid ha comunicato le condizioni di Federico Valverde, centrocampista, protagonista di una violenta lite con Tchouameni che lo ha visto ricorrere alle cure ospedaliere. Il Real comunica che Valverde è già tornato a casa, è in buone condizione, ma dovrà restare a riposto per 10-14 giorni secondo i protocolli medici previsti. Questo sta a significare che l’uruguaiano salterà il Clasico contro il Barcellona.

Foto: Instagram Real Madrid