Real Madrid, tornano Mastantuono e Mbappè dopo gli infortuni: con il Getafe ci saranno

15/10/2025 | 15:14:03

Xabi Alonso riabbraccia Mastantuono e presto toccherà a Mbappè. Fastidio lieve per l’ex River Plate, che negli ultimi giorni è scomparso – stando al quotidiano spagnolo Marca – e ora consente al giocatore di riprendere gli allenamenti a Valdebebas con il resto della squadra. Secondo Marca Mastantuono sarà già a disposizione con il Getafe. Poi toccherà a Mbappè, rientrato anzitempo a Madrid dopo il problema rimediato in nazionale. Dopo l’infortunio alla caviglia Mbappé tornerà ad allenarsi con il gruppo e sarà convocabile per il Getafe.

Foto: sito Real Madrid