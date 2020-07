Real Madrid: terzo tampone negativo per Jovic. Torna a disposizione di Zidane

Anche il terzo tampone per il Coronavirus ha dato esito negativo, l’attaccante del Real Madrid, Jovic, torna a disposizione dei blancos. A darne notizia è il quotidiano spagnolo AS. Il giocatore era stato posto in regime di isolamento forzato a causa di alcuni contatti avuti con un amico risultato positivo al Covid-19. Adesso è a disposizione della squadra per le restanti due gare della Liga.

FOTO: Twitter Uefa