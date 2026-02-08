Real Madrid, tensione Rudiger-Mbappé. Il difensore tedesco entra duro sul compagno in allenamento

08/02/2026 | 12:30:02

Tensione in allenamento in casa Real Madrid. Durante un esercizio di rondò, Kylian Mbappé ha richiamato con decisione Antonio Rüdiger per un intervento giudicato eccessivamente energico. Il capitano della Nazionale francese non ha gradito l’aggressività del compagno, manifestando il suo disappunto con gesti decisi e un rimprovero a voce alta, figlio della foga del momento.

Foto: sito Real Madrid