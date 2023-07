Brutta tegola per il Real Madrid che deve fare a meno subito per diverso tempo del gioiellino Arda Guler, esterno turco, che ha riportato un serio infortunio, ossia una lesione al menisco interno.

Guler farà ritorno in Spagna nelle prossime ore ma non è chiaro quanto dovrà rimanere fermo dopo l’infortunio. Possibile che non possa scendere in campo per un mese.

Foto: twitter Real