Real Madrid su Guehi: sfida al Liverpool per il difensore

31/12/2025 | 13:00:38

C’è anche il Real Madrid nella corsa a Guehi. Il club spagnolo, come riportato da AS, si è interessato al giocatore classe 2000 e ha fatto sapere al suo entourage di essere consapevole della situazione di mercato del calciatore e che, nel caso decidesse di puntare sul giocatore che piace molto anche al Liverpool. Il 30 giugno il contratto di Guehi con il Palace scadrà, ma non è l’unico appuntato sulla lista della dirigenza del club spagnolo, che pensa anche a Konatè e Upamecano. Guehi è al Palace dal 2021.

Foto: insta guehi