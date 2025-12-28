Real Madrid, sogno Vitinha: è lui il grande obiettivo a centrocampo

28/12/2025 | 11:21:32

Secondo Cadena Ser, in caso di clamorosa cessione di Vinícius Jr, il Real Madrid investirebbe parte dell’incasso proprio per tentare l’assalto a Vitinha. Uno scenario non facile visto che il PSG non ha intenzione di cedere il centrocampista portoghese, ma da Madrid sanno che la casacca blanca è difficile da rifiutare e contano sul fattore blasone. L’idea resiste in vista della prossima estate, conterà molto l’eventuale addio di Vinicius al Real.

Foto: Instagram PSG