Real Madrid, smentita su Olise. Il comunicato ufficiale del club

20/06/2026 | 18:20:56

Il Real Madrid, con un comunicato ufficiale, smentisce le voci di una presunta trattativa tra i Blancos e Olise. Ecco le parole del club: “In vista delle informazioni presenti in vari media su un presunto interesse del nostro club nei confronti del giocatore del Bayern Monaco, il Real Madrid C. F. desidera affermare che non ha mantenuto alcun contatto diretto o indiretto con il giocatore in questione, i suoi rappresentanti o le persone del suo ambiente. Anche il Real Madrid desidera evidenziare la eccellente relazione istituzionale che mantiene con il Bayern Monaco, con cui condivide una lunga storia di rispetto reciproco, collaborazione e ammirazione, e rimpiange la diffusione di speculazioni che non corrispondono alla realtà.Entrambi i club hanno sempre mantenuto una relazione basata sulla fiducia reciproca e sul rispetto, che si riflette, tra l’altro, nella convinzione condivisa che qualsiasi potenziale interesse per un giocatore dell’altro club debba essere affrontato prima tra le rispettive entità, in conformità con i principi di fedeltà istituzionale che hanno guidato le relazioni tra il Bayern Monaco e il Real Madrid”.