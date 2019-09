Real Madrid, si rivede Hazard: il belga pronto al rientro

Buone notizie per il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane. Eden Hazard, il grande colpo del mercato estivo dei blancos, è infatti ormai sulla via del pieno recupero e, come riporta AS, nella giornata di questo venerdì 6 settembre ha sostenuto la prima parte della sessione di allenamento con il resto del gruppo. Il belga, fermo dallo scorso 16 agosto a causa di una lesione al retto femorale, ha poi svolto nella seconda parte della seduta un lavoro specifico. L’obiettivo di Hazard è di tornare a disposizione del proprio allenatore in occasione del prossimo impegno di campionato del Real Madrid, che ospiterà al Santiago Bernabeu il Levante il prossimo sabato 14 settembre.

Foto: Sito Real Madrid