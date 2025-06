Real Madrid, si presenta Huijsen: “E’ il giorno più bello della mia vita. Sarò sempre grato a Mourinho”

10/06/2025 | 15:41:02

Dean Huijsen è ufficialmente un nuovo calciatore del Rea Madrid. Il difensore spagnolo, ex Juve e Roma, la scorsa stagione al Bournemouth, ha così parlato in conferenza stampa di presentazione.

Queste le sue parole: “Questo è il club della mia vita. È il giorno più bello della mia vita. È un sogno essere qui. Darò tutto per la squadra. Perché ho scelto il 24? Era quello disponibile. Le altre offerte? Il Real Madrid è il miglior club del mondo e non ce n’è un altro come lui”.

Hai parlato con Xabi? “Sì, abbiamo parlato un po’ di cosa si aspetta da me. Penso che questi saranno anni fantastici”.

Cosa ti aspetti da te stesso? “Penso che mi troverò molto bene con il calcio di Xabi. Cercherò di dare il mio contributo alla squadra e sono felice di fare tutto il possibile per aiutare”.

Se a Natale ti avessero detto che avresti esordito con la Spagna, che avresti firmato per il Madrid… “Per me, esordire con la nazionale è un sogno. E anche firmare per il Real Madrid è un sogno”.

Sei consapevole delle esigenze di questo club? Ti senti pronto? “Penso di aver dimostrato di essere pronto. Se posso dare una mano in qualsiasi modo, sono qui. E la sfida è chiara: voglio vincere tutto. Sono molto ambizioso”.

Tutti sottolineano che sei un ragazzo molto calmo. “Sono piuttosto rilassato. In fondo è così che la penso: vivo la mia vita e faccio ciò che amo di più. Do tutto me stesso e cerco di essere umile. Lavoro il più duramente possibile”.

Hai parlato con Ramos? “Mi ha mandato un messaggio il giorno in cui è diventato ufficiale. È il mio più grande idolo, il miglior difensore centrale della storia. Non sceglierei solo una cosa”.

Il tuo modo di portare palla è naturale o ci hai lavorato?

“Penso di avere la capacità di portare avanti la palla, oltre a saper difendere. Non credo che sia una cosa specifica di un club. Mi sono evoluto e migliorato ogni giorno”.

La chiamata di Mourinho ha fatto la differenza per andare alla Roma. Ha fatto la differenza anche per il Real Madrid? “Ero a cena di Natale quando è arrivata la chiamata. Quando Mourinho chiama, bisogna ascoltarlo. Gli sarò eternamente grato. Per me, è uno dei migliori, uno dei più grandi nella storia del calcio”.

Ti pesa essere il difensore più costoso nella storia del club? “Non mi interessa molto, non ci penso. Cercherò di dare il massimo”.



Foto: X Real Madrid