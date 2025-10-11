Real Madrid, si ferma Mastantuono. Il giocatore lascia il ritiro dell’ Argentina

11/10/2025 | 22:16:55

Brutte notizie per il Real Madrid, per Franco Mastantuono e per la nazionale argentina. Il giovane talento classe 2007, convocato per le prossime sfide dell’Albiceleste, è stato costretto a lasciare il ritiro a causa di un infortunio che lo mette fuori gioco sia per gli impegni internazionali. Lo ha annunciato ufficialmente la federazione argentina, spiegando che il giocatore salterà le due partite previste e farà ritorno in Spagna nei prossimi giorni per iniziare il percorso di recupero. L’attaccante diciottenne si aggiunge così alla già nutrita lista di infortunati che sta complicando la gestione della rosa da parte di Xabi Alonso. Da capire di quale entità è il problema del talento argentino.

Foto: x Real Madrid