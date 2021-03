Real Madrid, si ferma Mariano Diaz. In dubbio per il ritorno con l’Atalanta

Il Real Madrid ha comunicato, con una nota ufficiale, che l’attaccante Mariano Diaz è ko per un problema muscolare. Il giocatore è in serio dubbio per la gara di ritorno di Champions League contro l’Atalanta che si giocherà tra 13 giorni.

Questo il comunicato del Real: “Dopo i test effettuati oggi sul giocatore Mariano Díaz dallo staff medico del Real Madrid, all’attaccante è stato diagnosticato un infortunio muscolare al muscolo otturatore esterno sinistro. Il quadro clinico è in attesa di evoluzione”.

Foto: estadiodeportivo