Real Madrid, si ferma Alexander-Arnold: è in dubbio per il PSG

09/07/2025 | 19:09:53

Alexander-Arnold potrebbe saltare la semifinale del Mondiale per Club tra Real Madrid e PSG di questa sera alle 21. Secondo quanto riporta COPE, il giocatore ex Liverpool avrebbe accusato un problema fisico nell’allenamento di ieri a Palm Beach e resta in forte dubbio la sua presenza contro i campioni d’Europa in carica. L’ultima parola ovviamente spetta all’allenatore Xabi Alonso, che deciderà se impiegare o meno l’esterno inglese.

FOTO: X Real Madrid