Real Madrid senza bomber? Ci pensa Rodrygo

Rodrygo, il talentuoso attaccante brasiliano del Real Madrid, ha vissuto una trasformazione notevole nelle ultime tre partite. Inizialmente, lamentandosi della sua posizione come ‘9’ e dichiarando di non trovarsi a suo agio, ha effettuato un sorprendente cambio di mentalità che lo ha portato a essere protagonista in modo travolgente. Nelle ultime tre partite, Rodrygo ha contribuito a nove degli ultimi 11 gol della squadra, segnando cinque reti e fornendo quattro assist.

Questo cambiamento di prospettiva sembra aver fatto scattare un ‘clic’ nella testa del giocatore brasiliano, che ora si presenta come una forza determinante in campo. Con l’infortunio di Vinicius, Ancelotti potrebbe riconfigurare il suo schieramento per posizionare Rodrygo come agitatore dalla fascia sinistra, una posizione che sembra calzargli a pennello. Nel recente match in cui Joselu è subentrato per Brahim, Rodrygo si è rivelato l’MVP della partita, segnando due gol e fornendo un assist, dimostrando di essere una pedina fondamentale per il Real Madrid in questo momento chiave della stagione.

Le parole del calciatore ai microfoni di Real Madrid Tv: “20 minuti prima di uscire per il riscaldamento ero tranquillo, pensavo di riposare perché non mi sentivo molto bene. Avevo dolore al ginocchio e a un dente. Ma ho dovuto giocare e tutto è andato bene”.

Foto: Instagram Rodrygo