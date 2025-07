Real Madrid senza Bellingham: Xabi Alonso punta su Güler e Mastantuono

17/07/2025 | 11:36:05

Il Real Madrid dovrà affrontare una difficile fase di adattamento in vista dell’assenza di Jude Bellingham, che è stato recentemente operato alla spalla e resterà fermo per circa tre mesi. Questa assenza obbliga la squadra a trovare nuove soluzioni a centrocampo per coprire il ruolo chiave del giovane inglese. Secondo quanto riportato da AS, Xabi Alonso non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, ma sembrerebbe orientato a puntare su due giovani talenti: Arda Güler e Franco Mastantuono. Entrambi potrebbero giocare insieme, combinando tecnica e inserimenti offensivi, dando continuità al reparto. Güler ha dimostrato carattere e personalità e potrebbe adattarsi a vari ruoli, dal mediano al trequartista. Per Mastantuono, classe 2005, la sfida è l’adattamento dopo l’arrivo dal River Plate. Lo staff madrileno ha grandi aspettative, considerandolo più di una semplice promessa. Nel frattempo, il centrocampista Eduardo Camavinga potrebbe garantire esperienza e copertura durante la fase di inserimento di Mastantuono. Le alternative titolari Brahim Díaz e Rodrygo hanno poche possibilità di scendere in campo, con quest’ultimo vicino all’addio al club.

Foto: Instagram Arda Guler