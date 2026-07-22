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Real Madrid sempre in pressing per Rodri

22/07/2026 | 09:52:56

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Champions League con gol in finale, Europeo da perno di centrocampo, Pallone d’oro, rottura del crociato nel momento più alto della carriera e conseguente ritorno a singhiozzo a causa degli strascichi e vittoria del Mondiale da capitano e miglior giocatore del torneo: gli ultimi tre anni di Rodri sono stati una montagna russa di emozioni. Il centrocampista del Manchester City vuole, nuovamente, cavalcare l’onda dell’entusiasmo, tornando in patria e al Real Madrid. Da ieri circolava la notizia e l’accordo con i Blancos è vicinissimo, grazie all’inversione di marcia di Florentino Perez, adesso più desideroso e convinto di avere tra le proprie fila un fresco campione del mondo.
Foto: Instagram Spagna