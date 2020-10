Real Madrid, sconfitta record: era dal 2000 che non subiva 3 gol in casa nel primo tempo

La sconfitta per 3-2 del Real Madrid in casa, con lo Shakhtar Donetsk, entra già nel libro dei record. Tre gol subiti nel primo tempo per la formazione di Zidane, cosa che Champions League non accadeva dal settembre 2005, nella sfida contro il Lione, ma si giocava in terra francese. Nelle gare casalinghe bisogna tornare indietro fino al 2000, quando il Bayern Monaco riuscì a mettere a segno tre reti al Bernabeu nella prima frazione di gioco.

Più recente, invece, 3 reti al Bernabeu furono segnate dalla Juventus di Allegri, nei quarti di finale del 2018, con due gol nel primo tempo e una rete nella ripresa. La famosa partita dell’arbitro Oliver e del rigore assegnato al Real Madrid nel recupero che fece qualificare i blancos in finale.

Fonte Foto: Marca