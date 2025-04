Real Madrid, Rudiger operato al menisco: “Voglio esserci per il Mondiale per Club”

29/04/2025 | 16:03:03

Antonio Rudiger difensore del Real Madrid, è stato operato quest’oggi al menisco. Nella giornata di oggi il difensore tedesco è stato sottoposto ad intervento chirurgico in seguito al problema che da tempo accusava alla gamba sinistra. In giornata, il calciatore del Real Madrid ha pubblicato attraverso il suo profilo Instagram scrivendo quanto segue: “Dopo aver giocato per più di sette mesi con forti dolori è stato purtroppo inevitabile dover subire un intervento chirurgico al menisco. Ora finalmente non ho più dolore e l’operazione è riuscita. Grazie all’equipe medica e in particolare a Guido Spirandelli. Voglio poter tornare a giocare il prima possibile, perché mi aspettano due grandi tornei, la Nations League e il Mondiale per Club, ma devo guardare avanti di settimana in settimana e vedremo. Farò tutto il possibile per riuscirci. A presto e abbiate cura di voi”.

Foto: Instagram personale