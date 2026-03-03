Real Madrid, rottura del legamento crociato per Rodrygo. Salterà anche il Mondiale
03/03/2026 | 16:06:35
Doccia gelata in casa Real Madrid e per la Nazionale del Brasile. Gli esami a cui si è sottoposto Rodrygo Goes hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per l’attaccante brasiliano: il giocatore dovrà fermarsi per il resto della stagione e non potrà prendere parte nemmeno alla Coppa del Mondo.
Brutta tegola per il giocatore che si è fatto male nel corso della gara di ieri sera contro il Getafe.
Foto: Instagram Real Madrid