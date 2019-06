Real Madrid, Rodrygo si presenta: “Realizzo un sogno, sono nel miglior club del mondo”

Dopo l’annuncio, è tempo di presentazione per Rodrygo, nuovo acquisto del Real Madrid dal Santos. Il brasiliano si è presentato con entusiasmo nella sala stampa del Santiago Bernabeu. “il Per me è la realizzazione di un sogno. Come ho sempre detto, è il sogno di tutti i bambini giocare in questa squadra e tutti quelli che mi conoscono sin da piccolo sanno che ho sempre voluto giocare nel Real Madrid. Non ho ancora parlato con Zidan ma non vedo l’ora che mi alleni. Parlo spesso con Vinicius e so che questa squadra ha i giocatori migliori. Ci sarà molta competizione, ma io sono a disposizione del club, sia per giocare in prima squadra che nel Castilla. Presione? C’è in tutti i club, ma è maggiore perché questo è il miglior club del mondo. Vinicius mi ha raccontato la sua esperienza, tutti mi hanno detto che sono giovane e ho tanti anni davanti, devo avere pazienza”.

“Sono un attaccante veloce, mi piace fare gol e dribblare, molti giocatori brasiliani hanno queste caratteristiche. Mi identifico in giocatori come Robinho e Neymar, ma tra i miei idoli c’è anche Roberto Carlos. C’è sempre da migliorare, spero di fare grandi progressi, ma devo avere pazienza. Anche Vinicius ha giocato la sua prima stagione, la prossima giocherà sicuramente di più. E’ più difficile giocare a calcio in Europa. Ma sono contento di allenarmi con gente come Hazard e Benzema e di tornare a farlo con Vinicius, che è simile a me ma non c’è da fare nessun paragone. Io il Neymar del Real Madrid? Preferisco essere il Rodrygo del Real Madrid. Di Neymar ce ne è uno solo e gioca in un’altra squadra, quindi non posso parlare di lui”.

Foto Screen Youtube Real Madrid