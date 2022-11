Real Madrid, Rodrygo eguaglia il Fenomeno in Champions: 13 reti e 8 assist

Rodrygo Goes sta iniziando sempre più protagonista nell’universo Real Madrid. Il brasiliano si è recentemente reso protagonista di un dato statistico di grandissimo prestigio. L’attaccante classe 2001, a segno mercoledì contro il Celtic, ha eguagliato una leggenda del calcio brasiliano per numero di gol e assist realizzati con la maglia dei Blancos in Champions League: sono 13 reti e 8 passaggi decisivi in 33 partite, gli stessi di Ronaldo il Fenomeno, ma con una partita in meno.

Foto: Instagram Rodrygo